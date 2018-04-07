TBMM Araştırma Komisyonu Gaziantep'te

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen başkanlığındaki TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarım sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, kentteki üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin İslahiye'de gerçekleştirildiğini belirtti.

Bilen ise Suriyeli sığınmacılara karşı gösterdikleri misafirperverlikten dolayı İslahiyelilere teşekkür ederek, Afrin'de şehit olanlara rahmet, Mehmetçik'e de zafer diledi.

Üzüm üreticilerinin sorunlarını dinlemek ve çözüm önerilerini raporlamak için kente geldiklerini ifade eden Bilen, hükümetin cumhuriyet tarihinin en büyük desteklemelerini yaptığını söyledi.

Bilen, üreticinin atadan, babadan kalma yöntemleri terk etmesi gerektiğini dile getirerek, küçük alanlarda üretim sürdüğü sürece rekabet etme şansı olmadığına dikkati çekti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik ise İslahiye'nin kırmızıbiber ve üzüm üretiminde söz sahibi olduğunu vurgulayarak, üzüm üretiminde geleneksel yapıdan modern üretime geçilmesinin önemine işaret etti.

Toplantıda, üzüm üreticileri de sorunları dile getirdi. Komisyon üyeleri, toplantının ardından İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ı da makamında ziyaret etti.