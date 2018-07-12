TBMM 28. Başkanlık Seçimi 2'nci Turu Tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanlık seçimi ikinci turunda AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 336 oy aldı.

TBMM Genel Kurulu, 28. Meclis Başkanını seçmek için toplandı. TBMM Başkanlık seçimi birinci ve ikinci turunda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadı. TBMM Başkanlığı seçimi ikinci turunda toplam 584 milletvekili oy kullanırken, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 336, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 134, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 42, Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam 4 oy aldı. İkinci turda üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle üçüncü tur oylama yapılacak. Üçüncü turda sağ çoğunlukla Meclis Başkanı seçilecek. - ANKARA