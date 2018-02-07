Feci Görüntüler Gün Ağarınca Ortaya Çıktı! Tayvan Depremi Binaları Yan Yatırdı

Güney Asya ülkesi Tayvan'ı sarsan 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından korkunç tablo gün ağarınca ortaya çıktı. Dört can kaybının olduğu ülkeden Reuters haber ajansının dünyaya servis ettiği fotoğraflarda, bazı eğik binalar göze çarptı.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Kurtarma ekiplerinin bir binaya yıkılmaması için çelik direkler dayadığı ve köpeklerle arama yaptığı görüldü.

60 KİŞİ KAYIP

Reuters, depremin merkez üssü turistik Hualien'de halihazırda 60 kişinin kayıp olduğunu bildiriyor. Kayıp kişilerin çoğunun hasarlı binalarda mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

ÇİN'DE BİLE HİSSEDİLDİ

Yaklaşık 100 bin evin bulunduğu Hualien'de yaklaşık 40 bin eve su verilemiyor.Yerel saatle gece yarısı gerçekleşen sarsıntı, yüzlerce kilometre uzaklıktaki Çin'de de hissedilmişti.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ

Tayvan'da 1999 yılında gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem, iki binden fazla insanın ölümüne yol açmıştı.

Yeryüzünün en büyük okyanusunu boydan boya kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattı, Tayvan'ın üzerinden geçiyor. Pasifik Ateş Çemberi, dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat.