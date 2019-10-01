Tayvan'da 140 metrelik köprünün yıkıldığı anlar kamerada

Tayvan'da 140 metrelik köprünün yıkıldığı anlar kamerada

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı. Köprünün yıkıldığı anlar ise kameraya yansıdı.

01.10.2019 10:54

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı. Kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Köprünün yıkıldığı anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

10 YARALI VAR

Tayvan'ın Yilan bölgesinde 140 metre uzunluğundaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu en az 10 kişinin yaralandığı açıklandı. Köprünün altına demirleyen bir balıkçı teknesinin üzerine köprünün düştüğü belirtiliyor. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılırken kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, kayıpların arandığını, kısa sürede herkesin kurtulacağını umduğunu söyledi.

Kaynak: İHA
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