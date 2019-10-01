Tayvan'da çöken köprü tankeri uçurarak yangına neden oldu, o anlar saniye saniye kaydedildi

01.10.2019 19:47

Tayvan'ın Yilan şehrinde bulunan Nanfangao limanında bir köprü çöktü.Çökme sırasında köprü üzerinde bulunan bir petrol tankeri, çökmenin etkisiyle limanda bulunan balıkçı botlarının üzerine düşerek büyük bir yangına sebep oldu.

12 KİŞİ YARALANDI, 11 KİŞİ MAHSUR KALDI

Olay da iki kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı. 1998 yılında inşa edilen köprüde yaşanan çökme sonrası botlarda 11 kişi mahsur kaldı.





OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şu ana kadar 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve bunlardan altısının durumunun ciddi olduğunuCentral News Agency, köprünün neden çöktüğü ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.