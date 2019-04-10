Göz Yaşarması Şikayetiyle Hastaneye Giden Kadının Gözünden Canlı Arılar Çıktı
Tayvan'da şiddetli ağrı ve göz yaşarması şikayetiyle hastaneye giden 20 yaşındaki kadının gözünde 4 bal arısı olduğu tespit edildi. Genç kadının enfeksiyon kapan gözündeki bal arıları, cerrahi müdahale ile dışarı çıkarıldı.
Tayvan'da bir kadının enfeksiyon kapan gözünden küçük bal arıları çıkarıldı. Cerrahi müdahale ile dışarı çıkarılan arıların genç kadın, bir akrabasının mezarındaki otları temizlerken girdiği belirtildi.
GÖZ ÇUKURUNDA GÖZYAŞI İLE BESLENMİŞLER
StraitTimes'ın haberine göre, Tayvan'da Fooyin Üniversite Hastanesi'ne şiddetli ağrı ve yaşarma şikayetiyle başvuran 20 yaşındaki kadının mikroskopla incelenen göz çukurunda, dört küçük bal arısının bacaklarını oynattığı görüldü.
Doktor Hung Çi-ting, kadının göz çukurunda gözyaşıyla beslenen arıları cerrahi müdahaleyle dışarı çıkardığını ifade etti.
ARILAR, MEZARDAKİ OTLARI TEMİZLERKEN GÖZÜNE GİRDİ
Arıların kadının gözüne, bir akrabasının mezarındaki otları temizlerken girdiği, kadının toz kaçtığını sandığı gözünü suyla temizlediği, ancak ağrının dayanılmaz hale gelmesi üzerine hastaneye gittiği belirtildi.
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Gozune ari girince hissetmemis uc arti bir sankiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Her şeyde var bir HayırCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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niye hemen çıkarmışlarki.. biraz daha bekleselerdi bir petek bal yaparlardı. Afiyetle de yerdik... Yazık olmuş. Organik bal çok pahalı çoook. Tanzim çadırlarında da satılmıyor...Cevap Yaz 7 24 Yayından Kaldır
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allah onu korusunCevap Yaz 14 1 Yayından KaldırMAH AĞA: Kimi lo6 Yayından Kaldır