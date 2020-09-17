Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı
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Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı

Tayland'da Ronnathep Anuwat adlı milletvekili parlamentoda cep telefonundan cinsel içerikli film izlerken görüntülendi.

17.09.2020 16:04 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:08

Tayland'da parlamentoda 2021 yılı bütçe maratonunda şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Meclis'te bütçe hakkında konuşma yapması gereken Ronnathep Anuwat adlı milletvekili oturduğu sırada telefonundaki cinsel içerikli video ve fotoğraflara bakarken objektife takıldı.

GAZETECİLERE "HABER YAPMAYIN" RİCASI

Parlamento muhabirleri tarafından fark edildiğini anlayan Anuwat, telefonunu kapatarak, " Virüs içerikli bilgilendirme geldi" diyerek kendini savundu.

Anuwat'ın gazetecilere haber yapmamaları konusunda da ricada bulunduğu ifade edildi.

Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (4)
SERO: olur böyle seyler
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KADİR BABA: Ne var bunda adam çiçek sulamayada gider sen kul hakkı yiyenlere bak
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KIRMIZI.: Ekrandaki Hanımefendi Aşıyı bulmuş heralde onun bilgisini veriyor. Büyük ihtimalle de aşı yaptığı yeri gösteriyor ondan üst çıplak .
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