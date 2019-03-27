Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, 37 yaşındaki kişi sosyal medya hesabından tavana asılı ip ve sandalyenin fotoğrafını paylaştıktan sonra kendisini asarak, yaşamına son verdi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Sezgin S. (37), sosyal medya hesabından tavana asılı ip ve sandalyenin fotoğrafını paylaştıktan sonra kendisini asarak, yaşamına son verdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Başiskele'ye bağlı Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana geldi. Sezgin S., Facebook'taki hesabından, evinin terasındaki tavana asılı ip ve sandalyenin fotoğrafını 'Koca dünya' notuyla paylaştı.
"İNSAN BU TÜRKÜ İLE KENDİNİ ASAR"
Sezgin S., televizyondan açtığı türkü çalarken de canlı yayın yaparak, "İnsan bu türkü ile kendini asar" yazdı. Sezgin S., bir süre sonra tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. Eve gelen yakınları, Sezgin S.'yi tavana asılı bulurken, ihbar üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 3 çocuk babası Sezgin S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sezgin S.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Sezgin S.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
-
Böyle güzel Huzur verici bir Manzarada Insan kendini Inthar edermi ya Akıl var Mantık var. Dünyada çok Pislik var senden önçe ölümü hak etmiş kişiler senki boş yere öldün bari birkaç Pisliği temiz liyip gitseydin. Allah rahmet eylesinCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Allah rahmet eylesin inşallah. Ardı kesilmeyen intiharlar,cinayetler. Allah'ım sen bu ümmete yardım eyle.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Hangi türkü ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır