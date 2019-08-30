İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan'dan babasına: O kral, o en iyisi
Antalya'nın Serik ilçesinde konser veren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, yabancı turistlere babasını övdü.
Antalya'nın Serik ilçesinde konser veren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, turistlere "İbrahim Tatlıses'i tanıyor musunuz?" diye sordu. Dilan Çıtak, "O kral, o en iyisi. O çünkü benim babam" dedi.
YABANCI TURİSTLERE BABASINI SORDU
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de sahne aldı. 2 saatlik konserinde İngilizce şarkılar seslendiren Dilan Çıtak, kendisini dinleyen turistlere, "İbrahim Tatlıses'i tanıyor musunuz?" diye sorup, "O kral, o en iyisi. O çünkü benim babam" diye konuştu.
'HAYDİ SÖYLE' PARÇASINI TÜRKÇE SÖYLEDİ
Dilan Çıtak, babasının 'Haydi söyle' parçasını Türkçe söyledi.