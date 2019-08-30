İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan'dan babasına: O kral, o en iyisi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan'dan babasına: O kral, o en iyisi

Antalya'nın Serik ilçesinde konser veren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, yabancı turistlere babasını övdü.

30.08.2019 14:53
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan'dan babasına: O kral, o en iyisi

Antalya'nın Serik ilçesinde konser veren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, turistlere "İbrahim Tatlıses'i tanıyor musunuz?" diye sordu. Dilan Çıtak, "O kral, o en iyisi. O çünkü benim babam" dedi.

YABANCI TURİSTLERE BABASINI SORDU

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de sahne aldı. 2 saatlik konserinde İngilizce şarkılar seslendiren Dilan Çıtak, kendisini dinleyen turistlere, "İbrahim Tatlıses'i tanıyor musunuz?" diye sorup, "O kral, o en iyisi. O çünkü benim babam" diye konuştu.

'HAYDİ SÖYLE' PARÇASINI TÜRKÇE SÖYLEDİ

Dilan Çıtak, babasının 'Haydi söyle' parçasını Türkçe söyledi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan'dan babasına: O kral, o en iyisi
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (25)

  • KISKANÇLIĞI BIRAKIN ..:
    ADAM ÇOK POPİLER DİNLEMESİNİZ OLUR BİTER Benimde hoşuma gitmeyenler var ilgilenmiyorum oluyor banane der geçerim Hesap günü var herkes için bıran onu o düşünsün bu yazılanlar beğenmiye olucaktır inanı sorun değil siz beni ben sizi tanımıyorum İBRAHİM TATLISESİ SESİ YORUMU DAHA ÖNEMLİ İNKAR EDERSEM benim birşeyden anlamadığım ortaya çıkar bana bu işi bilenler gülerler. .
    Cevap Yaz 14 9 Yayından Kaldır
  • VOLKAN:
    versene metin numaranı diyeceğine çok delikanlısınya sen versene numaranı tastatur delikanlısı boş yapma hadi naşşşş
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  • ÖCCANDENİZ:
    Herkesin bi popisi var deseydin keşke asfkjfasfjajfaj
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  • MAHSUNKIRMIZIGÜL:
    Hesap günü yalnız bize mi var ?? İbo ya yok mu , bu zamana kadar tehdit ettiği insaların ahı ne olacak , zaten bu mafyabari takılmaları bu kirli dünyanın içinde olduğu aşikar değilmidir, diğer sanatçılar gibi efendice sanatını icra etse bu gün belki bu halde olmazdı Allah bilir, saygılarımla.
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