Taşova Gençlik Merkezi "Doğada Bir Gün" etkinliği düzenledi - Haberler
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Taşova Gençlik Merkezi "Doğada Bir Gün" etkinliği düzenledi

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Taşova Gençlik Merkezi

Taşova Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Borobay Gölü'nde "Doğada Bir Gün" etkinliği düzenlendi.

Taşova Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Borobay Gölü'nde "Doğada Bir Gün" etkinliği düzenlendi.

Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler doğa yürüyüşü, çevre temizliği ve Piknik yaptı.

Amaçlarının çevre sevgisini kazandırmak olduğunu ifade Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, "İlimizin ve ilçemizin turizm merkezi olan Boraboy Gölü'nün hem tanıtımını yapmak hem de üniversite öğrencilerimize doğa sevgisini kazandırmak istiyoruz. Doğayı ve çevreyi hoyratça kullanıyoruz. Biz insanlar her geçen gün doğaya büyük zarar vermekteyiz. En basit ve sıkça yaptığımız yanlış ise pikniğe gittiğimizde, piknik alanlarını kirletip çöplerimizi bırakıp geliyoruz. Doğa sadece biz insanlara değil tüm canlıların yaşam alanıdır. Biz insanlar olarak doğamıza sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Taşova Gençlik Merkezi Doğada Bir Gün etkinliği düzenledi

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

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