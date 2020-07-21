Taşoluk'ta karantina uygulaması sona erdi
Taşoluk'ta karantina uygulaması sona erdi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde 2 Temmuz'da başlatılan karantina uygulaması bu sabah sona erdi.
Taşoluk'ta karantina uygulaması sona erdi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde 2 Temmuz'da başlatılan karantina uygulaması bu sabah sona erdi.
Covid-19 vakalarının artış gösterdiği Taşoluk Beldesi ilçe Hıfzıssıhha Meclis kararı ile karantina altına alınmıştı. 19 gündür karantina altında bulunan kasaba vakaların yeniden düşmesiyle karantina kararı sona erdi. Alınan karar belediyenin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kasabamızda uygulanan karantina bugün sabah saat 08.00 itibariyle sona ermiştir. Tedbirler devam etmekte olup vatandaşlarımızın mecbur olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları önemle duyurulur."
Kaynak: İHA