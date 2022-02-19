HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - - Taşan derenin üzeri açılınca ilçe yepyeni bir görünüme kavuştu

Rize'nin Güneysu ilçesinde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan selde taşan Minder Deresi'nin çevre düzenlemesi yapıldı

RİZE - Rize'nin Güneysu ilçesinde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan selde taşan ve onlarca aracın toprak altında kalmasına neden olan ilçe merkezindeki Minder Deresi'nin üzeri açılarak çevre düzenlemesi yapıldı.

Rize'de 14 Temmuz 2021 tarihinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda zarar gören Güneysu ilçesinde üstü kapalı olan Minder Deresi'nin taşması sonucunda ilçe merkezinde bulunan Atasay Sokak'taki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin ismini taşıyan Tenzile Erdoğan Güneysu İlçe Devlet Hastanesi ve ilçe kaymakamlığı ile Güneysu Belediyesi'ni içerisinde bulunduran binalar olmak üzere bazı binalar derenin getirdiği balçık, hafriyat ve su nedeniyle zarar görmüştü. Derenin taşması sonucu ayrıca 5'i belediyeye ait otoparkta olmak üzere 17 araç toprak altında kalmıştı. Afetin hemen ardından Minder Deresi'nin kapalı olan kısmının üzeri açılarak kanal yenileme çalışmalarına başlandı. Yeni haliyle güzel bir görüntüye kavuşan Minder Deresi, etrafındaki yürüyüş yolları, üzerine yapılan köprüler ve çevre düzenlemesiyle Güneysu için adeta bir gezinti alanı haline geldi.

İlçenin çehresinin yapılan düzenlemeyle değiştiğini dile getiren Recep Kara isimli ilçe sakini "Bu yaz burada afet olmuştu. Derenin üzeri kapalıydı. Şimdi açıldı. Esnaflar perişan olmuştu, şimdi çok güzel oldu. Buralar geçmişe nazaran çok daha güzelleşti" dedi.

Bedriye Banabak isimli bir başka bir ilçe sakini ise "Çok güzel oldu burası. Selde çok kötü olmuştu buralar, çok fena olmuştu. Şimdi beğendik, çok güzel oldu buralar. Yapandan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.