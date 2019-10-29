Tartıştıkları kişiyi döverek öldürdüler

Tartıştıkları kişiyi döverek öldürdüler

Mersin'in Mut ilçesinde, İçkili bir mekan önünde dövülen kişi hayatını kaybetti.

29.10.2019 08:55
Tartıştıkları kişiyi döverek öldürdüler

Mersin'in Mut ilçesinde, İçkili bir mekan önünde dövülen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir içkili mekan önünde Mehmet Elbeyli (42) ile kimliği öğrenilemeyen 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu darp edilen Elbeyli ağır yaralandı. Ambulans ile Mut Devlet Hastanesine kaldırılan Elbeyli, sevk edildiği Mersin'de hayatını kaybetti.

Mehmet Elbeyli'yi döverek ölümüne sebep olan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

VİDEO: Tartıştıkları kişiyi döverek öldürdüler
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