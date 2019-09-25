Kendisinden 50 kuruş isteyen tuvalet bekçisinin boğazını kesti

Kendisinden 50 kuruş isteyen tuvalet bekçisinin boğazını kesti

Aydın'da tuvalete giden adam tuvalet parasını 50 kuruş eksik verince tuvalet bekçisiyle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tuvalet parasını eksik ödeyen adam, tuvalet bekçisinin boğazını kesti.

25.09.2019 20:34

Aydın'da bir adam 50 kuruş sebebiyle tartıştığı tuvalet bekçisinin boğazını kesti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılanı adamın şans eseri hayatını kaybetmediği öğrenildi.

50 KURUŞ EKSİK VERİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre, Bey Camisi'nin bahçesinde yer alan tuvalete giden C.K (62), tuvalet çalışanı B.S'ye (30) 1 lira verdi. B.S'nin, ücretin 1,5 lira olduğunu söylemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden ikili, vatandaşların müdahalesi üzerine ayrıldı ve karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Bir süre sonra tuvalete giden C.K, yeniden tartıştığı B.S'yi boğazından bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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YORUMLAR (11)

  • ÖMER:
    Ey müslüman kardeşlerim ben mardin dait omar ve dair zafaran kilise ev sine gittim ya okadar temiz o kadar piril pirilki özellikle bedava özür diliyorum ama bizim camii wc leri pislik götürüyor iğrenç yaa hiristiyan lar kadar olamıyormuyuz?soruyorum bizim yetkillere. Lütfen gereği yapılsın yeniden baştan sona kadar yenilensin ve ücretsiz olsun bakimida yetkililer tahsis edilsin banyo yerler yapilsin sıcak soğuk şu yerler yapılsın.
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  • VATANDAŞ:
    Camii tuvaletleri neden ücretli anlamıyorum millet para toplayarak yaptırdıpı Camii tuvaletine oarayla giriyor.1.5tl çok değil mi? Temizlik işlerini belediye veya diyanet karşılaşın böyle olay olmasın
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  • EMEKLİ İMAM:
    Allahın evini bile kiraya verdiniz aferin size durmak yok. Camide tuvalet paralı olur mu abdsti de suyu da paralı yapın islam sizin gibi dengesizler yüzünden bu durumda haberiniz olsun cehennemlikler. tuvalete 5kr eksik alsan n e olur. Olmaz çünkü orası ticarethane. Bu ara camide öğle akşam sabah özellikle cuma namazları ücretli olsun imama döner olarak dağıtılsın
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  • FATİH ARSLAN:
    1.5 tl ne Allah aşkına. Bu camilerin hem hocaları hemde tuvaletçileri parayı çok seviyor. Nasıl anlamışlarsa İslâmı..
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  • ADANA Lİ CABBAR:
    Bune gardas cami değil ticaret hane her cuma çeşitli sebebler ile yardım talebi bilmem ne tuvalet parası yarın birgün vakit namazlarına da tarife belirleyecekler tobe yarabbim
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  • CENGİZHAN:
    GEREKSİZ VE Bİ DÜNYA PARA BÜTÇE AYRILAN BİR KURUM.
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