Tartıştığı kadın komşusunu bıçakladı
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Tartıştığı kadın komşusunu bıçakladı

Tartıştığı kadın komşusunu bıçakladı
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Hülya Baltacı (45), gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Akın Ç.'nin (25) bıçaklı saldırısında yaralandı.

KAYSERİ'de Hülya Baltacı (45), gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Akın Ç.'nin (25) bıçaklı saldırısında yaralandı.

Olay 18.00'de Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Yelkenli sokaktaki 5 katlı Balcıoğlu apartmanında meydana geldi. İddiaya göre aynı binada oturan Akın Ç. gürültü tartışması nedeniyle komşusu Hülya Baltacı ile kavga etti. Akın Ç. yanında taşıdığı bıçakla, Hülya Baltacı'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan kadın, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hülya Baltacı'yı bıçaklayan Akın Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Tartıştığı kadın komşusunu bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest

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