Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı
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Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı

21.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 21.11.2020 11:37
Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı

SAMSUN'da hastanede taşkınlık çıkaran hasta yakını Kamil V., kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi Tahsin A.'nın parmağını ısırarak, kopardı.

SAMSUN'da hastanede taşkınlık çıkaran hasta yakını Kamil V., kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi Tahsin A.'nın parmağını ısırarak, kopardı.

Olay, dün gece saatlerinde Terme Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hasta yakını Kamil V., alkollü olarak geldiği hastanede taşkınlık çıkardı. Duruma müdahale eden görevlilerle de tartışan şüpheli, güvenlik personeli Tahsin A.'nın parmağını ısırarak kopardı. Kanlar içinde kalan Tahsin A. tedaviye alındı. İhbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Kamil V., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


- Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin COŞKUNDERE

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