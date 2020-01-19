Kayınbiraderinin eşiyle ilişkisi olduğunu öne süren kayınpeder, damadını öldürdü

19.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:36

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi 1200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Başkarcı - Hallaçlar minibüs durağında hat sahibi olan ve aynı zamanda şoför olarak minibüs kullanan evli, bir çocuk babası G.Ç., gece geç saatlerde kayınpederi R.D.'nin evine geldi. Damat ile kayınpederi arasında çıkan tartışma belli bir süre sora kavgaya dönüşünce, R.D. pompalı tüfekle damadı G.Ç.'yi göğsünden vurarak yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı duyan vatandaşlar polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsı yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırdı. G.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYINBİRADERİNİN EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında R.D. gözaltına alındı. Öte yandan, G.Ç.'nin kayınbiraderinin eşiyle yasak ilişkisi olduğu gerekçesiyle kayınpederi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Kaynak: İHA