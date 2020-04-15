Tartışma yaratan 0.021 oranına Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıklık getirdi Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, 5 Nisan 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 tarihine kadar "Toplam vaka sayısının toplam ölüm sayısına yüzdesi" kısmının sabit bir orana denk düşerek sürekli 0,021 olarak gerçekleştiği tartışmalarına yanıt verdi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, konuk olduğu canlı yayında yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdi.Kara, 5 Nisan 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 tarihine kadar "Toplam vaka sayısının toplam ölüm sayısına yüzdesi" kısmının sabit bir orana denk düşerek sürekli 0,021 olarak gerçekleştiği tartışmalarına yanıt verdi.

BÜYÜK DALGALANMALARA DİKKAT ÇEKTİ

Kara'ya göre vaka sayısı arttıkça, büyük dalgalanmalar yaşanmadığı sürece, ölüm oranı vaka sayısının büyüklüğü ve ölüm artış hızının sabit kaldığı sürece 0.021 oranının da sabit kalacağını açıkladı.

ESAS ÖNEMLİ OLAN ÖLÜM ORANI

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısının toplam vaka sayısı oranına ilişkin tablo da hazırlayan Kara, esas önemli olanın "mortalite" (Ölüm) oranı olduğunu vurguladı.