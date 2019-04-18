Tartışan 2 Arkadaş, Birbirini Bıçaklayıp Öldürdü

ESKİŞEHİR'de, Cemal Kayalı (46) ile arkadaşı Kenan Metin (37) aralarında çıkan tartışmada birbirlerini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Candaş Sokak 'ta meydana geldi. Bir süredir işsiz olan Cemal Kayalı'nın tek katlı evine, arkadaşı Kenan Metin geldi. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iki arkadaş birbirini bıçakladı. Komşuların ihbarıyla gelen polis, Cemal Kayalı ile Kenan Metin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Kayalı ve Metin'in cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA