Tarsus'ta "Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama Semineri" yapıldı

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde "Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama Semineri" gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen seminere Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, akademisyenler, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Bozdoğan, seminerde, ilçede çok sayıda ürünün yetiştirildiğini belirterek, tarımda akıllı gübreleme ve sulamayı yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Seminerde diğer katılımcılar da tarımda akıllı gübreleme ve sulama konularında açıklamada bulundu.