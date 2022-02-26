Tarsus'ta "Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama Semineri" yapıldı - Haberler

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Tarsus'ta "Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama Semineri" yapıldı

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Tarsus'ta

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama Semineri" gerçekleştirildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde "Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama Semineri" gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen seminere Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, akademisyenler, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Bozdoğan, seminerde, ilçede çok sayıda ürünün yetiştirildiğini belirterek, tarımda akıllı gübreleme ve sulamayı yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Seminerde diğer katılımcılar da tarımda akıllı gübreleme ve sulama konularında açıklamada bulundu.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus Belediyesi, Haluk Bozdoğan, Mersin, Tarsus, Güncel, Haberler

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