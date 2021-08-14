Tarsus'ta tarihi evde yangın
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Tarsus'ta tarihi evde yangın

Tarsus'ta tarihi evde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki tarihi eve sıçradı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki tarihi eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale ederken, bir itfaiye erinin dumandan zehirlendiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi 2705. Sokak içerisinde bulunan bir evde yangın çıktı. Alev alan evden çıkan kıvılcımlar yan tarafında bulunan tarihi eve sıçradı. Olay yerine gelen Tarsus İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale ederken, bir itfaiyecinin dumandan zehirlendiği öğrenildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için mücadelesi sürerken, polis de olayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Tarsus'ta tarihi evde yangın
Tarsus'ta tarihi evde yangın
Tarsus'ta tarihi evde yangın
Tarsus'ta tarihi evde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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