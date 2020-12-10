Tarsus'ta pikap ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Tarsus'ta pikap ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

10.12.2020 22:18 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:22
Tarsus'ta pikap ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Demir (22) hayatını kaybetti, Mehmet Ali S. (32) ise yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Demir (22) hayatını kaybetti, Mehmet Ali S. (32) ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus- Mersin karayolu hal kavşağında meydana geldi. Ferdi Y. (31)  yönetimindeki 33 BKB 94 plakalı pikap ile Mehmet Ali S. (32) yönetimindeki 33 PA 593 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki Emin Demir, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı otomobil sürücüsü Mehmet Ali S.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Tarsus'ta pikap ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Tarsus'ta pikap ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Tarsus'ta pikap ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 22:24:41. #1.14#
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