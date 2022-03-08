Tarsus'ta kadın çiftçilere sertifika verildi - Haberler

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Tarsus'ta kadın çiftçilere sertifika verildi

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Tarsus'ta kadın çiftçilere sertifika verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde meyve ağaçlarında budama eğitimi alan kadın çiftçilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meyve ağaçlarında budama eğitimi alan kadın çiftçilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Tarsus Tarım Kampüsü'nde gerçekleştirilen törende konuşan Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 14 kadın çiftçinin sertifika almaya hak kazandığını söyledi.

Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi çiftçilikte de bulunduğunu belirten Otcu, şunları kaydetti:

"Kadın güçlü olursa aile, toplum ve geleceğimizde güçlü olur. Kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik alanda güçlü olmalarını diliyoruz."

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan kadın çiftçilere sertifikaları verildi.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Kadir Sertel Otcu, Mersin, Tarsus, Tarım, Güncel, Haberler

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