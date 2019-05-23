5 Yaşındaki Çocuk, Su Kanalında Boğularak Hayatını Kaybetti
Mersin'de su kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşen 5 yaşındaki Seyyid Mustafa Selim, dengesini kaybederek su kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tarsus ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde ikamet eden Seyyid Mustafa Selim adlı çocuk, 1 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde olan kanalda suyla oynadı. Bu sırada dengesini kaybeden çocuk, kanala düşerek ağır yaralandı.
VATANDAŞLAR YARDIMIYLA ÇIKARILDI
Çevredeki vatandaşların çalışmasıyla kanaldan çıkartılan çocuk, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Selim, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
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Beş yaşındaki çocugu o kanalın dibinde oynatan ana baba siz sakın bana ana babayım demeyin böyle vurdum duymaz insanları sevmiyorumCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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dun istanbul da insaat cukuruna 8 yas. cocuk dustu oldu, bbugun 5 yasinda su kanalina. yarin baska bir cocuk baska bir yere duser olur ya kaybolur. . . . kesinlikle ama kesinlikle bu yaslarda cocuklarin oralarda isi olmamali yalniz ve anneleri yargilanmali ihmalkarliktan, bu nedir ya, saliyorlar daha ufacik cocuklari sokaga yalniz, evden baslarindan atiyorlar ondan sonra ahlar vahlar, yargilanmalilar ki emsal olsun, boyle ANNELIK OLMAZ !! birinci dereceden sorumlular. . .Cevap Yaz 10 Yayından KaldırAD: Olsun nasılsa kadınlar kuluçka makinesi yeniden yapı verir bitane daha onlarda problem yok problem babalarda bari onlar kafayı çalıştırsalar . Böyle karılardan ne beklerlerki? Akıl biraz olsun Akıl beeee bakmaktan acizler yapmayın . Bakamadığınız her birçocuğun günahını çekeçeksiniz öbürtarafta yeter kafasızlar2 1 Yayından Kaldır
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Bu su kanalının su akış hızı aynı bir şelale gibi. Şehrin ortasından geçen bu tehlikeli su akış hızı düşürülüp daha durgun akması sağlansa bu acı kayıplar yaşanmasa diyorum ama kime diyorum?Biran kendimi Norveç vatandaşı filan zannettim herhalde.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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allah anne vebabasına sabır versinCevap Yaz 12 Yayından Kaldır