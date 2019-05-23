5 Yaşındaki Çocuk, Su Kanalında Boğularak Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşen 5 yaşındaki Seyyid Mustafa Selim, dengesini kaybederek su kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tarsus ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde ikamet eden Seyyid Mustafa Selim adlı çocuk, 1 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde olan kanalda suyla oynadı. Bu sırada dengesini kaybeden çocuk, kanala düşerek ağır yaralandı.

VATANDAŞLAR YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Çevredeki vatandaşların çalışmasıyla kanaldan çıkartılan çocuk, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Selim, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA