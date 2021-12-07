SU GETİRMEK İÇİN KAZDIĞI ÇUKURDAN ÇIKAN TOPRAĞIN ALTINDA KALDI, KURTARILAMADI

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da tarlasına su getirmek için kazdığı çukurun kenarına attığı toprağın altında kalan Hasan Hüseyin Önal (42) kurtarılamadı.

Olay, bugün 13.30 sıralarında merkeze bağlı Başkışla köyünde meydana geldi. Hasan Hüseyin Önal yakınlarıyla birlikte kendi tarlasına su getirmek için döşeyeceği borular için kazı yapmaya başladı. Önal, kazıdan çıkan ve çukurun kenarına attığı biriken toprağın kayması sonucu, toprak altında kaldı. Yakınları tarafından kurtarılan Önal, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Önal, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastaneye gelen Karaman Valisi Alpaslan Işık doktorlardan bilgi aldı. Vali Işık, ?Bugün Başkışla köyümüzde arazisine su almak için kazı yapan bir vatandaşımız maalesef göçük altında kaldı. Olay yerine yaklaşık 25 dakika içinde ambulansımız hemen intikal etti. Ambulansımız olay yerine vardığı zaman köylüler tarafından vatandaşımız göçük altından çıkarılmıştı. Biz de olay yerine gittik vatandaşımızın ambulansla hastaneye sevkini sağladık. Gerek yolda gerek hastanede kalp masajına devam edildi fakat maalesef vatandaşımızı kaybettik? dedi.