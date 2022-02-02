Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı

Bursa'da tarlada çiftçilik yapan şahıs köpeklerin saldırısına uğradı.

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'da tarlada çiftçilik yapan şahıs köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan çiftçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İznik'in Boyalıca Mahallesinde meydana geldi. Tarlasına çalışmak için giden Bilal Keskin (35), bir anda 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Can havliyle köpeklerden kaçmaya çalışan genç adam canını zor kurtardı. Ayaklarından yaralanan genç adam hastaneye kaldırıldı. Bilal Keskin, "Tarlaya bakmaya gittiğimde 2 köpeğin saldırısına uğradım. Çok büyük köpeklerdi, kendi imkanlarımla zor kurtuldum. Tarlada benden başka kimse yoktu. Herkes köpeğine sahip çıksın" dedi. - BURSA

Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı

Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı

Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı

Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı

Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Boyalıca, Çiftçi, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title