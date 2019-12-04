Megastar Tarkan'ın kuzeni kan kanserinden hayatını kaybetti
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Megastar Tarkan'ın kuzeni kan kanserinden hayatını kaybetti

Megastar Tarkan kuzeninden gelen acı haberle yıkıldı. Ünlü şarkıcının 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu dün gece hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı kuzeninin cenaze törenine katılamadı.

04.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:52
Megastar Tarkan'ın kuzeni kan kanserinden hayatını kaybetti

Megastar 'ın 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu acı dün gecegeldi.Taner Tevetoğlu, kan kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Tevetoğlu, Maltepe'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, Tarkan törene katılmadı.

2 YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Ünlü sanatçı Tarkan'ın kuzeni Taner Tevetoğlu 2 yıldır kan kanseriyle mücadele ediyordu. Emlak danışmanlığı yapan 31 yaşındaki 2 çocuk babası Tevetoğlu dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tevetoğlu'nun cenazesi bugün Maltepe Merkez Camii'ne getirildi.

TARKAN TÖRENE KATILAMADI

İkindi vakti düzenlenen cenazeye çok sayıda yakını ve iş arkadaşı katılırken, Tarkan yer almadı. Taner Tevetoğlu kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA

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: Megastar Tarkan'ın kuzeni kan kanserinden hayatını kaybetti
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