Megastar Tarkan'ın kuzeni kan kanserinden hayatını kaybetti
Megastar Tarkan kuzeninden gelen acı haberle yıkıldı. Ünlü şarkıcının 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu dün gece hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı kuzeninin cenaze törenine katılamadı.
Megastar Tarkan'ın 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu acı haber dün gecegeldi.Taner Tevetoğlu, kan kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Tevetoğlu, Maltepe'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, Tarkan törene katılmadı.
2 YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU
Ünlü sanatçı Tarkan'ın kuzeni Taner Tevetoğlu 2 yıldır kan kanseriyle mücadele ediyordu. Emlak danışmanlığı yapan 31 yaşındaki 2 çocuk babası Tevetoğlu dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tevetoğlu'nun cenazesi bugün Maltepe Merkez Camii'ne getirildi.
TARKAN TÖRENE KATILAMADI
İkindi vakti düzenlenen cenazeye çok sayıda yakını ve iş arkadaşı katılırken, Tarkan yer almadı. Taner Tevetoğlu kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.
Haber Videosu: Megastar Tarkan'ın kuzeni kan kanserinden hayatını kaybetti
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TARKAN SONRA BİR ALBÜM ÇIKARTIR İÇERİĞİ SANAT MÜZİĞİ İSMİ '''' AH DE VEFA'''' BU NE YAMAN BİR ÇELİŞKİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TARKAN SENİN CENAZENE KİM KATILACAK ACABA ?????Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır