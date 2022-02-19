Tarkan'ın Geççek şarkısı zirveye oturdu! Dünya sıralamasında ilk sırada

Hayranları tarafından uzun zamandır yeni şarkısı beklenen Tarkan,2017 yılında yaptığı albümünün ardından ilk defa bir şarkı yayınladı. Megastar, 5 yıllık aranın ardından yayınladığı "Geççek" isimli yeni şarkısıyla ülkenin gündemine oturmayı başardı.

YOUTUBE'DA 11 MİLYON, INSTAGRAM'DA 10 MİLYON, TWİTTER'DA 13 MİLYON GÖRÜNTÜLENME

Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada en çok konuşulan konu olmayı başaran ve gündemden düşmeyen Geççek şarkısı, daha şimdiden Youtube'da 11 milyon, Instagram'da 10 milyon, twitter'da ise 13 milyon görüntülenme aldı.

EN ÇOK BEĞENİ ALAN 1. VİDEO OLDU

17 Şubat 2022 tarihinde Youtube'da paylaşılan Geççek şarkısının video klibi, yayınlanmasından sonra ilk 24 saat içinde dünyada en çok izlenen 2. video klip olurken, en çok beğeni alan 1. video oldu. İrfan Yıldırım yönetmenliğinde çekilen klip kısa süre içerisinde 663 bin'i geçen beğeni aldı.