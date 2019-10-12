Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı

Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı

Megastar Tarkan, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak paylaşımda bulundu. Ancak sosyal medya kullanıcıları Tarkan'a "Geç kaldın" diyerek tepki gösterdi.

12.10.2019 10:50
Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı

Megastar Tarkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Pop starı "Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımız için çok üzgünüm. Hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve güç; yaralılar için acil şifalar dilerim." sözleriyle operasyonda şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınladı.

"GEÇ KALDIN"

Ancak yıldız şarkıcının operasyonun üçüncü gününde paylaşım yapması bazı sosyal medya kullanıclarının tepkisini çekti. Twitter kullanıcıları, Megastar'ı "Geç kaldın" mesajlarıyla eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte Tarkan'ın paylaşımı ve gelen yorumlar;

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YORUMLAR (36)

  • KUZEYİN UŞAĞI:
    YA RAB TÜM GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİ ANA KUZULARIMIZ MEHMETÇİKLERİMİZİ HAVADA KARADA DENİZDE MUZAFFER. . PAYİDAR EYLE HER DAİM İNŞALLAH. . . BU GÜZELİM VATANIMIZI ÜLKEMİZİ MİLLETİMİZİ HİÇ BİR GÜÇ ŞER ODAK BÖLEMEZ. . YIKMAZ. . YILDIRAMAZ. . BÖLEMEZ. . . BİZ KOCAMAN TÜRK MİLLETİYİZ. . BİZ TÜRKİYEYİZ. . ŞEHİTLER ÖLMEZ. . VATAN BÖLÜNMEZ. . BAYRAĞIMIZ İNMEZ. EZANLARIMIZ DİNMEZ. . KATİ KESİN. . AÇIK VE NET. ASLA VE ASLA BİLİNE. . . . RABBİM YAR VE YARDIMCILARI OLSUN. . YOLLARI AÇIK BAHTİYAR OLSUN. . İNŞALLAH. . .
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  • İSA:
    Adam yazsa suç yazmasa suç bir de böyle bir kitle var Kadir İnanır ın seviyorum de sahnesi geldi aklıma. yapılan işin doğru olmadığı mı düşünülüyor ki herkesin hemen onaylaması bekleniyor.
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  • KENAN:
    Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınboşa konuşmayın be, herkes paylaşımda bulunmak zorundamı uzayın hadi, kim vatansevermiş gerçek savaşta görülür o, bakalım kaçınız çıkar meydana, şimdi uzayı hadiii, ülkemiz dumanolmuş ekonomi batık şimdi bu çıktı herşey unutuldumu, esas savaş kend ülkemizde, köpek avını zaten yaparız pkk kim, siz önce bunu neden adam gibi yapamıyoruzda sınırda dolanıyoruz ona bakın, hani nerde 80 bin köpek, hani ordumuz kaç km. girdi, s400 ler ne oldu, sorsanıza bunları. .
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  • ÖÖÖJJÖÖÖÖ:
    sessiz kalan kanal sahibi nehaber . . con con gibi yaşa bakayım gençlerimizin sırtından. .
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  • SUÇLU ÇÜNKÜ:
    Yerinde ve zamanında konuşsaydı bu tepki olmazdı bundan önce verdiği tepkiler ile şuan ki vermiş oldu tepki çok farklı halkımız unutmaz bu yapılanları
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