Tarkan'dan Duygulandıran Ayşen Gruda Paylaşımı: Bir Yıldız Daha Kaydı

Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, dün bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta ismin ölümü ünlü isimleri yasa boğdu. Megastar Tarkan'ın Ayşen Gruda hakkında yaptığı paylaşım ise herkesi duygulandırdı.

"BİR YILDIZ DAHA KAYDI"

Megastar, instagram hesabından Ayşen Gruda'nın fotoğrafını paylaşıp, "Bir yıldız daha kaydı. Başımız sağ olsun. Her zaman sevgiyle anacağımız ve hiç unutmayacağımız Ayşen Gruda nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

"13.45'TE HAYATINI KAYBETTİ"

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda, dün 13.45'te hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü üzerine açıklama yapan doktoru, "Kendisini 1 aydır yoğun bakımda takip ettik. 2 gündür tansiyonu çok düşük seyretti. Kendisi 13.45'te kaybetti. Pankreas Kanseri ve kanamadan dolayı kendisini kaybettik. En ileri derecede tedavi etmeye çalıştık, vicdanımız rahat" ifadesini kullandı.