Megastar Tarkan, Konforlu Seyahat Edebilmek İçin Özel Minibüs Yaptırdı

Megastar Tarkan, Vıp Araç dizaynı sektörünün kurucu ve lideri olan bir firmaya ultra lüks VIP minibüs yaptırdı. Profesyonel bir ekip tarafından tasarlanan, özel detaylara sahip otomobilin yapımı ortalama 3 ay sürdü.

3 SES MÜHENDİSİ VE 8 ENDÜSTRİYEL TASARIMCI

Otomobil, 3 ses mühendisi ve 8 endüstriyel tasarımcının dahil olduğu 140 kişilik bir ekip tarafından yüzde 100 el işçiliği üretildi. Aracın içini kaplayan ahşap özel tike ağacından elde edilerek tamamen el işçiliği ile bir ayda üretildi. Minibüsün koltuk derileri özel istek üzerine İtalya'dan sipariş edildi.

TÜM DETAYLARA MEGASTAR KARAR VERDİ

Megastar, aracının iç kombinasyonunu kendisi yaptı. Dikişlerinden deri desenlerine, kullanacağı ürünlerin nerede olacağına kadar her detayla tamamen Megastar kendisi karar verip ilgilendi.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN SES SİSTEMİNE SAHİP

Minibüsün en dikkat çekici özelliği ise, çok özel bir ses sisteminin olması… Almanya'dan getirtilen ses mühendisleri tarafından, tamamen Tarkan'ın istekleri doğrultusunda araca özel ses sistemi tasarlandı.

SESLİ KOMUTLA ÇALIŞIYOR

Minibüste bulunan diğer özellikler ise; masajlı, ısıtmalı, soğutmalı, ayak dinlendirmeli koltuklar, özel kişiselleştirilmiş oturma düzeni, buzdolabı, masa, kendisine özel iklimlendirme sistemi, kişiselleştirilebilen aydınlatma sistemi, mücevher kutusu, sıcak ve soğuk muhafaza edilebilen şişelik sistemi, 4 boyutlu sinema ve ses sistemi, sesli konuk sistemi...

Kaynak: Bültenler