Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
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Bekir Pakdemirli, İstanbul, Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesinin yüzde 65,13 ile son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine inmesi akıllara "İstanbul'da su sorunu yaşanacak mı?" sorusunu getirdi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli konuya ilişkin, "Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz" ifadelerini kullanarak vatandaşı rahatlattı.

07.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:34
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz

İstanbul, beklenen bahar yağmurlarını alamaması sebebiyle; barajlarındaki su seviyesi yüzde 65,13'e indi. Geçtiğimiz son 10 yılda mart ayı sonu itibariyle barajlardaki doluluk oranları yüzde 90'larda olurken bu yıl yüzde 65 seviyesinde kaldı. Bu durum koronavirüs sebebiyle evlerinden çıkmayan İstanbulluların akıllarına, "İstanbul'da su sorunu yaşanacak mı?" sorusunun gelmesine sebep oldu. Bu kapsamda; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den vatandaşı rahatlatacak bir açıklama geldi.

"İÇME SUYUNDA SIKINTI ÖNGÖRMÜYORUZ"

Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, 1 Ekim 2019 – 06 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 1,7 oranında azalma olduğunu ancak barajlarda yeterli su bulunduğunu söyledi.

İşletmede olan 98'i içme suyu, 125'i enerji ve diğerleri sulama maksatlı toplam 360 adet depolama tesisinde doluluk oranının yüzde 53,8 olduğunu dile getiren Pakdemirli, bu barajlardaki mevcut su miktarının 140,3 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

HİÇ YAĞIŞ OLMAZSA 7 AY İDARE EDECEK

4 büyükşehrin içme suyu barajlarında geçen yıla göre yüzde 14 oranında su azalışı olmasına rağmen bunun sıkıntı yaratmayacağını ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İstanbul'a içme ve kullanma suyu temin eden barajlarda bugün itibariyle 575 milyon metreküp su bulunuyor. Bu miktar hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 7 aylık suyunun bulunduğu anlamına geliyor. Darlık Barajı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığı ve savak açılarak kontrollü su bırakılmaya başlandı. Ömerli Barajı'nda ise doluluk yüzde 99 seviyesindedir. Bulunduğumuz mevsim itibariyle halen bahar yağışları ve yüzey akışları devam ediyor. Ankara'da ise 346 milyon metreküp su bulunuyor. Bu, hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 10 aylık suyunu karşılayabilecek miktardır. İzmir'de 164 milyon metreküp, Bursa'da ise 29 milyon metreküp su bulunuyor."

"İSRAF EDİLMEMELİ"

2020 yılında ülke genelinde içme suyu sıkıntısı yaşanmayacağını öngördüklerini vurgulayan Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hijyen ve kişisel temizliğe gerekli önemin verilmesi gerektiğinin altını çizerek "Hijyen konusunda tasarruf ikinci planda, ancak bu durum suyu gereksiz yere israf etmemiz anlamına gelmemeli. Türkiye su zengini bir ülke değil. Suyumuz kısıtlı ve bu bilinçle hem hijyen gereklerini yerine getirmemiz hem de kısıtlı olan bu kaynağı gerektiği gibi israf etmeden ihtiyaçlarımız kadar tüketmeliyiz" diye konuştu.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Bakan Pakdemirli, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ülke genelinde geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmaması için gerekli yatırımları planlanarak peyderpey hayata geçirdiklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını da sözlerine ekledi.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI

Anadolu Ajansı'nın İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait olduğunu aktardığı verilere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 34,26, Terkos'da yüzde 60,25, Sazlıdere'de yüzde 43,18, Alibeyköy'de yüzde 37,84, Büyükçekmece'de yüzde 40,95, Ömerli'de yüzde 97,80, Darlık'ta ise yüzde 100 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı yaklaşık 575 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİNDE

Barajlardaki doluluk oranı, geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında ise 30 Mart 2014'teki yüzde 35,5'lik orandan sonra en düşük seviye olarak gerçekleşti.

30 Mart tarihi baz alındığında, 2011'de yüzde 94,34, 2012'de yüzde 92,14, 2013'te yüzde 90,41, 2014'te yüzde 35,5, 2015'de yüzde 94,90, 2016'da yüzde 87,73, 2017'de yüzde 89,20, 2018'de yüzde 90,32, 2019'da yüzde 93,91, bu yıl ise yüzde 64,51 seviyeleri görüldü.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz

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T.C Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
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