Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: "Rusya ve Ukrayna'ya birçok alternatifimiz bulunmaktadır"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Rusya- Ukrayna savaşının piyasalara olası etkilerini detaylı bir şekilde çalıştıklarını ve alternatif yol haritalarını oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Bu iki ülke ile ticaretimiz lojistik avantajlar nedeniyle yıllar içerisinde artmış olsa da tedarik imkanlarımız bakımından birçok alternatifimiz bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi" İstanbul'da başladı.

Zirveye video mesaj gönderen Kirişçi, dünyanın, küresel salgın, kuraklık, yangın, sel ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son 3 yıldır her zamankinden daha çetin bir ekonomik, sosyal, politik ve iklimsel sınavdan geçtiğini aktardı.

Tüm bu olayların, ülkelerin dikkatini bir kez daha tarıma yönelttiğini, gıda güvenliğini sağlama hususunun devletlerin önceliği haline geldiğini kaydeden Kirişçi, "Ülkemiz başta üreticilerimizin gayreti, kamu kurum ve kuruluşlarının tecrübesi ve özel sektörün kabiliyeti ile ani gelişen olumsuzlukların üstesinden gelebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hasat dönemine kadar tüm önlemler alındı"

Bakan Kirişçi, şubat sonunda başlayan Rusya-Ukrayna savaşının piyasalara olası etkilerini, yansımalarını ve sonuçlarını detaylı bir şekilde çalıştıklarını, alternatif yol haritalarını oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki ülke ile ticaretimiz lojistik avantajlar nedeniyle yıllar içerisinde artmış olsa da tedarik imkanlarımız bakımından birçok alternatifimiz bulunmaktadır. Bu nedenle kamuoyunda zaman zaman gıda sıkıntısı olacağı yönündeki spekülatif amaçlı söylemler, gereksiz yere piyasaları tedirgin etmektedir. Ülkemiz üretimi ve stokları dikkate alındığında yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir sıkıntı yaşanmayacak şekilde gerekli tüm önlemler alınmış ve alınmaya devam edilmektedir. Nitekim Toprak Mahsulleri Ofisimiz de bir yandan stoklarını takviye ederken diğer yandan da tüketicilerimizin gıdaya uygun fiyatlarla ulaşmasını teminen hububat ve bakliyat satışlarına devam ediyor."

"Bereketli bir sezon bekliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, hasat sezonuna 3 aydan az bir süre kaldığını belirterek, "Halihazırda iklim koşullarının olumlu gittiğini görüyoruz. Bahar aylarında da yeterli yağış alınmasıyla inşallah bereketli bir sezon bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin toprağa değer katan çiftçiyi desteklemeye devam edeceğini ve ülke olarak üretmeyi sürdüreceğini vurgulayan Kirişçi, zirveden gelecek döneme yönelik sağlıklı çıktıların elde edileceğini ve önemli bir katma değer oluşturulacağını bildirdi.