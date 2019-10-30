Tarihi Soçi mutabakatında perde arkasında yaşananları özetleyen kare ortaya çıktı

30.10.2019 10:57

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası kritik anlaşmalar imzalandı. Önce Amerika ile masaya oturan Türkiye sonra Rusya ile tarihi bir mutabakat imzaladı. Mutabakat için Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı ve heyeti Soçi'de çok yoğun bir mesai yaptı. 6 saat süren görüşme sonrası ise Soçi mutabakatı imzalandı. Günler sonra ise mutabakatın perde arkasından bir fotoğraf geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği "Soçi'de yoğun çalışma oldu" sözlerini özetleyen karedeki anlar, mutabakatta nelerin yaşandığını gözler önüne seriyor.

TEK KAREYLE YAŞANANLAR GÖZLER ÖNÜNDE

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi Mutakabatı'nın perde arkasında yaşananları, Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, "Bazen her şeyi tek bir fotoğraf karesi anlatır" başlıklı yazısında kaleme aldı. Acet, Soçi Mutabakatı görüşmelerinin en hararetli anında çekilen bir fotoğraf karesini köşesine taşıdı, 6 saatlik müzakerelenin perde arkasını yazdı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometrederinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

6 SAATLİK SÜREÇTE NE YAŞANDI?

Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ruslar'ın Aynel Arab'a girmesini talep etmesi var. 6 saat boyunca Ruslarla ne konuştunuz merak ediliyordu. Bir odanın içinde 6 saat ne konuşulur?" sorusu soruldu. Erdoğan soruya şu şekilde cevapladı: Bir odanın içinde olur mu? Açayım size. Ekipler gidip geliyor. Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları çalışıyor. Sayın Putin'le ben ikili görüşmemi, hatta gülerek gazetelerde yayınlanan poz var ya, işte o. O sayın Putin'in özel görüşmelerini yaptığı teras. Orada çok samimi bir havada görüşmemizi devam ettirdik. Arkadaşlar savunma, dışişleri, istihbarat görüşmelerini yürüttüler. Biz tekrar indik. Heyetlerarası hazırlanan metni gözden geçirilerek nihai kararı verdik. Kolay olmuyor bunlar. Anlaşamıyorlar, işi noktalayacak olan yine biz oluyoruz.

İşte Türkiye-Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakatın tam metni:

1. Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.

2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3. Bu çerçevede,Tel Abyad ve Ras Al Ayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

4. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren,Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları,Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6. Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.

8.Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir.