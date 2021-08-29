Tarihi oya avcısı mühendis... Bursa'yı karış karış gezip tarihi oyaları bulup koleksiyonuna katıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihi oya avcısı mühendis... Bursa'yı karış karış gezip tarihi oyaları bulup koleksiyonuna katıyor

Tarihi oya avcısı mühendis... Bursa'yı karış karış gezip tarihi oyaları bulup koleksiyonuna katıyor
İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Kültür Sanat

Tarihi oya avcısı mühendis... Bursa'yı karış karış gezip tarihi oyaları bulup koleksiyonuna katıyor Bursa'da emekli mühendis, köy köy, sokak sokak gezip tarihi oyaları topluyor.

Tarihi oya avcısı mühendis... Bursa'yı karış karış gezip tarihi oyaları bulup koleksiyonuna katıyor

BURSA - Bursa'da emekli mühendis, köy köy, sokak sokak gezip tarihi oyaları topluyor.

Eskiden evlenecek genç kızların çeyizlerine koymak için işlediği oyalı yemenileri bugün yapacak kimse bulunmuyor. Bu kültürün kaybolmamasını isteyen emekli elektrik mühendisi Nursel Bebek, yüzlerce yıl önce yapılmış ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan oyaları köy köy gezip bularak koleksiyonuna kazandırıyor. Açtığı dükkanında bu oyaları teşhir eden Nursel Bebek, yüzlerce yıl önce işlenmiş ve bugün yapılmayan oyaları gözü gibi saklıyor. Koleksiyonerde bugün bin adedin üzerinde antike oya bulunuyor.

İpekle işlenmiş oyalara gözü gibi bakan Bebek, bunları gelecek kuşaklara aktarmak için elinden geleni yapıyor. Bu işe gönül verdiğini ifade eden Nursel Bebek, "Yüzlerce yıl önce yapılmış ve günümüzde yapılması imkansız olan tarihi oyaların kaybolmaması ve muhafaza edilmesi için gayret ediyorum. Bu oyalar süsleme gerektiren her yerde kullanılabiliyor. Baş örtüsünden tutun, salon süslemelerine kadar, her yerde kullanılıyor. Bu oyaların cemiyetlerde hediyeleşme açasından da önemi var. Bu yemenileri bulmak çok zor. Artık üretimi yok. Kazı kişiler değer vermediği için atalarından kalan oyaları elinden çıkarmak istiyor. Ben de bu değerli kültürün kaybolmaması için bu oyaları toplayarak koleksiyonuma katıyorum. Benim elimde her biri yüz yılın üzerinde bin adet oya mevcut. Bunların bazıları ipek iplikle işlenmiş. Bunları bugün yapacak usta yok. Hepsi çok kıymetli. Ben bunları gözüm gibi saklıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Kemal Sunal Metin Çekmez Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Muslera Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tarihi oya avcısı mühendis... Bursa'yı karış karış gezip tarihi oyaları bulup koleksiyonuna katıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 10:24:41. #1.16#

title