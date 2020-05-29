Tarihi mekanlarda uzun zaman sonra ilk Cuma namazı heyecanı
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Tarihi mekanlarda uzun zaman sonra ilk Cuma namazı heyecanı

Tarihi mekanlarda uzun zaman sonra ilk Cuma namazı heyecanı Yakutiye Belediyesi 10 bin seccade ve maske dağıttı Korona virüs nedeniyle ibadetlerine ara verilen ve bugün cuma namazıyla birlikte ibadete açılan camilerden;

29.05.2020 23:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:39

Tarihi mekanlarda uzun zaman sonra ilk Cuma namazı heyecanı

Yakutiye Belediyesi 10 bin seccade ve maske dağıttı

ERZURUM - Korona virüs nedeniyle ibadetlerine ara verilen ve bugün cuma namazıyla birlikte ibadete açılan camilerden; Lalapaşa, Çifte Minareli Medrese ve Kale Mescidi önündeki açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınan cuma namazıyla birlikte Yakutiye Belediyesi'nin dağıttığı 10 bin adet seccade, tek kullanımlık maske ve dezenfektan seti ile hijyenik bir ortamda cuma namazı eda edildi.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar. Cuma Günü ibadete açılan cami ve kent meydanlarındaki temizlik ve hijyen seferberliğini günler öncesinden başlattıklarına değinerek hazırladıkları seccade ve maskeleri namaz için gelen vatandaşlara dağıttıklarını belirtti.

Belirlenen alanlarda namaz kılma sürecinde ise her türlü temizlik ve hijyen çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek vatandaşlardan yine korona virüse karşı tedbirli olmalarını ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Cuma namazını kıldıran Lala paşa Camii İmam hatibi Emrdullah Kaçar'ın Cuma hutbesinde duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

Tarihi mekanlarda uzun zaman sonra ilk Cuma namazı heyecanı

Kaynak: İHA

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