Tarihi mekanda Diyarbakırspor sergisi

Diyarbakırspor kulübün 51 yıllık resim ve görüntüleri sergilendi.

Güneydoğu Spor Yazarları Derneği tarihi İçkale'de düzenlenen sergi ziyaretçilere açıldı.

Yeşil-Kırmızılı kulübün tarihine damga vuran resimler ve maçların videolarının yer aldığı sergiye futbolseverler ilgi gösterdi.

Diyarbakırspor'un profesyonel liglerdeki ilk golünü 1968 yılında Ankara Altındağspor'a karşı kaydeden Emin Sevmiş,"Sergiyi gezince çok duygulandık. Bu değerli çalışma için Güneydoğu Spor Yazarları'na teşekkür ediyoruz.Yeni yönetimle beraber inşallah Diyarbakırspor eski başarılı günlerine dönecektir." dedi.

Kulübün ilk futbolcularından Emin Kağar ise "Bugün hem hüzünlendik hem mutlu olduk. Güneydoğu Spor Yazarları örnek bir çalışmaya imza atmış inşallah her yıl düzenlenir.Keşke Diyarbakırspor bu hale amatöre düşmeseydi.Yeni yönetime herkesin destek olması lazım. Bize ne düşüyorsa hazırız." şeklinde konuştu.

Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz Bay da "Diyarbakırspor hepimizin göz bebeğidir. Diyarbakırspor sevgisi alternatifsizdir ve kalplerde bitmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA