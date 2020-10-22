Tarihi çömleği satmak isterken yakalandılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi çömleği satmak isterken yakalandılar

22.10.2020 14:58 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:03
Tarihi çömleği satmak isterken yakalandılar

MERSİN'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yaparak buldukları tarihi çömleği satmak isteyen iki şüpheli, suçüstü yakalandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yaparak buldukları tarihi çömleği satmak isteyen iki şüpheli, suçüstü yakalandı.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balandız Mahallesi'nde 2 kişinin kaçak kazı sonucu çıkarmış olduğu tarihi çömleği satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçe Jandarma, şüphelileri yakalamak ve tarihi çömleği ele geçirmek için operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, kimlik bilgileri tespit edilen 2 şüpheli takip edilerek, ellerinde bulunan çömleği satmak istedikleri esnada, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Ele geçirilen çömlek incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike CEYLAN KAÇAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Akıncı
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Işın Karaca İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Serdar Aziz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kaza Eylül Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarihi çömleği satmak isterken yakalandılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 15:06:57. #1.14#
title