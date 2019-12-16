Tarihi Alamo Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında 3 insan kalıntısına rastlandı
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Tarihi Alamo Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında 3 insan kalıntısına rastlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin San Antonio kentinde bulunan tarihi Alamo Kalesi'nin restorasyon çalışmaları sırasında arkeologlar 3 insan kalıntısına rastladı.

16.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:33
Tarihi Alamo Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında 3 insan kalıntısına rastlandı

'nin (ABD) kentinde bulunan tarihi Alamo Kalesi'nin restorasyon çalışmaları sırasında arkeologlar 3 insan kalıntısına rastladı.


Teksas Eyaleti'ndeki 300 yıllık yapının restorasyonu için yapılan hazırlık kazıları sırasında Keşişler Mezar Odası ve Alamo Kilisesi nefinde ortaya çıkan 3 insan kalıntılarının bir çocuk, bir genç ve bir yetişkine ait olduğu tahmin ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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