'Tarihi Akdamar Kilisesi' ayine hazır

'Tarihi Akdamar Kilisesi' ayine hazır Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Akdamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi'nde bu yıl yapılacak ayin için hazırlıklar tamamlandı.