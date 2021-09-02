'Tarihi Akdamar Kilisesi' ayine hazır
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'Tarihi Akdamar Kilisesi' ayine hazır

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

'Tarihi Akdamar Kilisesi' ayine hazır Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Akdamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi'nde bu yıl yapılacak ayin için hazırlıklar tamamlandı.

'Tarihi Akdamar Kilisesi' ayine hazır

VAN - Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Akdamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi'nde bu yıl yapılacak ayin için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye Ermenileri Patrikliğince Gevaş'taki Akdamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi'nde 5 Eylül 2021 pazar günü yapılacak ayin, saat 09.00'da başlayacak. Pandemi tedbirleri kapsamında ayinin yapılacağı Akdamar Adası'na, sınırlı sayıda misafir ile akredite edilenler dışında kimse kabul edilmeyecek.

Ayinin yapılacağı 09.00 ile 12.00 saatleri arasında ise Akdamar Adası'nın ziyaretçilere kapatılacağı belirtildi.

'Tarihi Akdamar Kilisesi' ayine hazır
'Tarihi Akdamar Kilisesi' ayine hazır
'Tarihi Akdamar Kilisesi' ayine hazır
'Tarihi Akdamar Kilisesi' ayine hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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