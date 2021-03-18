Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti

İktisat Tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan tarihçi Dr. Mehmet Genç, bir buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 87 yaşında vefat etti.

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Mehmet Genç, hayatını kaybetti. İktisat tarihinde en önemli çalışmalara imza atan Genç, bir buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

KALIN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun'' ifadelerini kullandı.

"YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR ALİMDİ"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop mesajında, ''Mehmet Genç Hocamızın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Yeri doldurulamayacak bir müdekkik âlim idi. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"'Alimin ölümü alemin ölümü gibidir.' Mehmet Genç hocamız ahirete irtihal eyledi. Mekanı cennet olsun. Büyük bir alim, tertemiz kalbi olan güzel bir insandı. Titiz, çalışkan ve cesur bir sosyal bilimciydi. Hocama Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Öğrencisi olmakla gurur duyduğum muhterem hocam Mehmet Genç'in vefatı hepimizi derinden üzdü. İlmi birikimi, çalışma azmi, engin ufku ve açık sözlülüğü ile derin izler bıraktı. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: İlim yolunun parlak yıldızlarından, değerli tarihçi ve mütefekkir Mehmet Genç Hocamız ebedi aleme göç etti. Cenab-ı Hakk gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Tarih çalışmaları ile adeta çığır açan, ömrünü ilme adayan, muhterem Mehmet Genç hocanın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve ilim camiasına başsağlığı diliyorum.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Vefatını üzüntüyle öğrendiğim Mehmet Genç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Osmanlı tarihi üzerine çalışmalarıyla ufkumuzu aydınlatan Mehmet Genç'i kaybettik. Hocamız bir röportajında "Kendimizi yüceltmek için değil, düzeltmek için tarih bilmeliyiz" demişti. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum.

MEHMET GENÇ KİMDİR?

1934'te Artvin Arhavi'de dünyaya gelen Genç, İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ni 1953'te, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü 1958'de bitirdi.1960 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalıştı.

PEK ÇOK ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİ

1983 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde emekli oluncaya kadar pek çok öğrenci yetiştirdi. Osmanlı İktisat Tarihi üzerine lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verdi. 1999 yılında emekli olduktan sonra İTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde ve İstanbul Şehir Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nde lisans ve lisansüstü dersler verdi. Mehmet Genç'in Osmanlı ekonomisi üzerine yayınladığı pek çok makalesi İngilizce, Fransızca, Arapça ve Yunanca gibi pek çok dile çevrilerek tekrar basıldı.

Tebliğ ve makalelerinin önemli bir bölümü bazı ilavelerle "Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi" adıyla Ötüken Yayınevi'nden 2000 yılında kitap olarak yayınlandı. 2006 yılında Erol Özvar'la birlikte Osmanlı bütçelerini yayına hazırladıkları eser "Osmanlı Maliyesi Kurumlar ve Bütçeler" adıyla neşredildi.

Mehmet Genç, 2015 yılında sosyal bilimler ve tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülmüştü.