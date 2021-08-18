Tarhan: "Mezitli'de kayıtlı Suriyeli sayısı 40 bine ulaştı"
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Tarhan: "Mezitli'de kayıtlı Suriyeli sayısı 40 bine ulaştı"

Tarhan: 'Mezitli'de kayıtlı Suriyeli sayısı 40 bine ulaştı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye başkanı Neşet Tarhan, ilçede kayıtlı Suriyeli sayısının 40 bine ulaştığını bildirdi.

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye başkanı Neşet Tarhan, ilçede kayıtlı Suriyeli sayısının 40 bine ulaştığını bildirdi. Tarhan, belediyelere kaynak ayrılırken göçle gelenlerin de eklenmesi gerektiğini belirtti.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, resmi kayıtlara göre Mersin genelinde kayıtlı 258 bin Suriyeli bulunuyor. Mezitli'de ise kayıtlı Suriyeli sayısı her yıl hızlı bir şekilde yükselerek 40 bin rakamına ulaştı. Bu durum, nüfusu 212 bin olan Mezitli'de her 5,3 kişiye karşılık 1 kayıtlı Suriyeli yaşaması anlamına geliyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bu orana kayıtlı olmayan Suriyelilerin dahil olmadığına vurgu yaptı.

"212 bin kişilik bütçe ile 300 bin kişiye hizmet ediyoruz"

Mezitli Belediyesi kaynaklarını kullanırken yol, çöp, park bahçe, altyapı hizmeti, atıkların yönetilmesi gibi çalışmalar için bütçeleme yapıldığını ifade eden Tarhan, "212 bin Mezitlili için hazırladığımız bütçe ile 50 bini kayıtlı olmak üzere kayıtlı olmayan Suriyelileri de kattığımızda yaklaşık 300 bin kişiye hizmet etmek durumunda kalıyoruz. Belediyemizin de aldığı önlemler doğrultusunda sosyal yaşamda bir sorun yaşanmasının önüne geçebiliyoruz" dedi.

"Kaynak aktarılırken göçle gelenler de hesaba katılmalı"

Belediyelere kaynak aktarılırken göçle gelenlerin de eklenmesi gerektiğini belirten Tarhan, "Bu kitlenin entegrasyonuna ilişkin çalışmaların durumunun sorgulanması bir yana, ilçede yaşayan göçle gelenlerin sayısı dikkate alınarak Mezitli Belediyesine ilave hiçbir ödeme yapılmaması ayrı bir sorundur" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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