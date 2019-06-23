TANSU ÇİLLER OYUNU KULLANDI
ESKI Başbakanlardan Tansu Çiller, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyunu kullandı.
ESKI Başbakanlardan Tansu Çiller, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyunu kullandı.
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- İstanbul
Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte saat 11.00'da Sarıyer Yeniköy İlkokulu'na gelerek 2343 numaralı sandıkta oy verdi. Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çiller, "Hayırlı olsun. Herkes diyeceğini söyledi. Sıra milletimizde. Milletimiz ne derse güzel söyler" diye konuştu.
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Tansu Çiller'in gelişi
Oy kullanması
Tansu Çiller'in açıklamaları
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- İstanbul
Kaynak: DHA
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