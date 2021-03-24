Taner Tolga Tarlacı öldü mü? Taner Tolga Tarlacı öldü iddiası doğru mu?
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Taner Tolga Tarlacı öldü mü? Taner Tolga Tarlacı öldü iddiası doğru mu?

24.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:18
Taner Tolga Tarlacı öldü mü? Taner Tolga Tarlacı öldü iddiası doğru mu?

Taner Tolga Tarlacı öldü mü? sorusu merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan olan Taner Tolga Tarlacı öldü iddiası doğru mu? Taner Tolga Tarlacı kimdir? Taner Tolga Tarlacı kaç yaşında? Taner Tolga Tarlacı nereli? Survivor Taner Tolga Tarlacı hayatı ve biyografisi!

Taner Tolga Tarlacı öldü iddiası doğru mu? Sosyal medyada yer alan konuşmalarda öldüğü iddia edilen Taner Tolga Tarlacı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını derledik.

TANER TOLGA TARLACI KİMDİR?

  • Doğum tarihi : 2 Eylül1984
  • Taner Tolga Tarlacı doğum yeri : Hamburg, Almanya

Taner Tolga Tarlacı 2 Eylül 1984 yılında Almanya, Hamburg'da dünyaya geldi. Aslen Kayserili olan Taner Tolga Tarlacı, 8 yaşına kadar Almanya'da eğitim aldı. Daha sonra ailesiyle beraber Mersin'e taşındı. 2005 yılında ise Kıbrıs'a yerleşen Taner Tolga Tarlacı, Girne Amerikan Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur.

Taner Tolga Tarlacı sürekli ünlü isimleri kafes dövüşüne davet etmesiyle tanınıyor. Can yaman ve Arda Turan gibi isimleri kafes dövüşüne davet eden Taner Tolga Tarlacı, 2011'de katıldığı Survivor ile tüm ülkede tanındı.

Acun Ilıcalı ile para konusu yüzünden davalık olan Taner Tolga Tarlacı, Acun Ilıcalı'nın kendisine 100 milyar kadar borcu olduğunu fakat ödemediğini söyleyerek tehdit etti. Acun Ilıcalı ise Taner Tolga Tarlacı'yı mahkemeye vermişti.

TANER TOLGA TARLACI ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada gündeme gelen konuya dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Taner Tolga Tarlacı'nın ailesi veya televizyon dünyasının tanınmış isimleri bu konuyu onaylanmadı.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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