Tamir ettiği otomobil üzerine düştü
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Tamir ettiği otomobil üzerine düştü

03.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:13
Tamir ettiği otomobil üzerine düştü

BURSA'da tamir için yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırılan otomobil, tamirci Halil İbrahim Keskin'in (62) üzerine düştü.

BURSA'da tamir için yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırılan otomobil, tamirci Halil İbrahim Keskin'in (62) üzerine düştü. Ağır yaralanan Keskin, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi'ndeki oto tamir dükkanında meydana geldi. Atölye sahibi Halil İbrahim Keskin, tamir için getirilen otomobili, araç asansörüyle yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırdı. Ardından da tamire başladı. Ancak otomobil, Keskin'in üzerine düştü. Otomobilin altında kalan Keskin çevredekiler tarafından kurtarılıp, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Keskin, tedaviye alındı.  

Tamir ettiği otomobil üzerine düştü
Tamir ettiği otomobil üzerine düştü
Tamir ettiği otomobil üzerine düştü
Tamir ettiği otomobil üzerine düştü
Tamir ettiği otomobil üzerine düştü
Tamir ettiği otomobil üzerine düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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