Tamer Karadağlı, "Ölümün motor sevdasından olacak" yorumunu yapan takipçisine kızdı
Çocuklar Duymasın dizisinde uzun yıllar başrol oyuncusu olarak yer alan Tamer Karadağlı, takipçsinin yaptığı ölüm yorumuna kızdı.
Türk televizyon tarihinin en uzun yapımlarından olan Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı, dizi biter bitmez soluğu Amerika'da aldı.
KENDİNİ YOLLARA VURDU
Motor tutkunluğu ile bilinen Tamer Karadağlı Amerika yollarında ortaya çıktı. Motosikletiyle kendini yollara vuran Karadağlı, motoruyla çekildiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
TADINI KAÇIRDI
Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunu keyfini bir takipçisinin ölüm yorumu bozdu. Karadağlı "Ölümün motosiklet sevdasından olacak" yorumuna "Ne biçim bir yorum bu? Ölüm falan..." cevabını verdi.
ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
Ünlü oyuncu, 2 yıl önce Bursa'da geçirdiği motosiklet kazasında ölümden dönmüştü.
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