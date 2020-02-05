: Talihsiz kadın, 'Koronavirüs bulaştı' yalanıyla tecavüzden kurtuldu

05.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:28

Çin'de bir kadın, evine zorla giren bir kişinin tecavüzünden, yeni tip koronavirüs bulaştığını söyleyerek kurtuldu.

"VİRÜS BULAŞTI, KENDİMİ KARANTİNAYA ALDIM"

25 yaşındaki şüpheli Xiao, Cuma günü yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinden 3 saatlik uzaklıktaki Jingshan kentinin dış mahallelerindeki bir eve girdi. Evde tek başına olan kadına tecavüze kalkıştığında, kadının "Vuhan'dan yeni döndüm ve virüs bulaştı. Bu yüzden evde kendimi karantina altına aldım" sözleriyle karşılaştı.

AĞZINI KAPATARAK ÖKSÜRDÜ

İsmi "Yi" olarak açıklanan kadının, boynunu sıkan saldırganı itmeye çalışırken, hastalığın bulaştığına ikna olması için aynı zamanda ağzını kapatarak öksürdüğü öğrenildi. İkna olan saldırgan sonunda korkarak evden kaçtı, ancak Yi'nin 3.080 yuan (440 dolar) parasını da çaldı.

POLİS ARAMA BAŞLATTI AMA...

Yi'nin olayı polise haber vermesinin ardından, polis mahallede arama başlattı. Yetkililer, mahalle sakinlerinin hepsinin koronavirüsten korunmak için maske takmaları nedeniyle saldırganı yakalamanın zor olduğunu belirtti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili soruşturma devam ederken tecavüz zanlısının babasıyla birlikte Pazartesi günü polis merkezine giderek suçunu itiraf ettiği ve ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

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