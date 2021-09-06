Taliban sözcüsünden 'Pençşir'i aldık' iddiası

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pençşir eyaletinin tamamen ele geçirildiğini öne sürdü.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pençşir eyaletinin tamamen ele geçirildiğini öne sürdü.

Sözcü Mücahid tarafından yayınlanan açıklamada, Afganistan Ulusal Direniş Cephesi'nin (NRFA) savunduğu Pençşir eyaletinin tamamen ele geçirildiği iddia edildi. Diğer yandan Pençşir'de Taliban'a karşı direnişi Ahmed Mesud liderliğinde yürüten Afganistan Ulusal Direniş Cephesi resmi sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada Taliban'ın açıklamalarını yalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı