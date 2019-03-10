Ezanın Islıklandığı İddialarının Ardından Bir Grup, Tekbir Getirerek Taksim'de Yürüdü

Cuma akşamı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim İstiklal Caddesi girişinde toplanan kadınların, okunan ezanı ıslıkladıklarını ileri süren bir grup bu akşam Taksim'de toplandı. Grup, tekbir getirip "Ezana uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla yürüdü.

Feminist Gece Yürüşü'nde ezanın protesto edildiği iddiası Taksim'i karıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terbiyesizlik" olarak yorumladığı olay, vatandaşları sokağa döktü.

"EZANA UZANAN ELLER KIRILSIN"

Bir grup vatandaş, bu olaya tepki göstermek için akşam saatlerinde bir araya geldi. Grup, İstiklal Caddesi'nde, "Ezana uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan atarak bir süre yürüdükten sonra Tarlabaşı'na doğru ilerledi. Polis burada gruba plastik mermi ve gaz mermisiyle müdahalede bulundu. Grup müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı. Polisin Taksim'deki güvenlik önlemi sürüyor.

FEMİNİSTLERDEN YANIT: ÇARPITMAYIN

8 Mart yürüyüşünde ezanının protesto edildiğine dair iddialara cevap veren feministler, "Polis, gaz sıkarken, arama yaparken ezan dinlemedi. Yürümemizi engelleyip bizi caminin yanında tutanlar şimdi de kalkmış 'Ezana karşısınız' diyor. Kimse çarpıtmasın" dedi.

NE OLMUŞTU?

8 Mart Gece Yürüyüşü'ne katılan bir grup kadının ezanı ıslıklayarak saygısızlık yaptığı iddia edilmişti. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olayı "Terbiyesizlik" olarak nitelemiş ve "Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler." demişti.

Kaynak: DHA