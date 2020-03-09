Taksim'de Kadınlar Günü gösterisine polis müdahalesi: 34 kişi gözaltına alındı Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde valilik izni olmadan yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Polise direnen grup üyelerinden 34 kişi gözaltına alındı.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba polisin yaptığı müdahalede 34 kişi gözaltına alındı.

İZİNSİZ GÖSTERİDE 34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir grup kadın Beyoğlu Sıraselviler Caddesi'nde toplanarak, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak istedi. Ancak yürüyüş izni olmayan grup polis ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı. Polise direnen 34 kişi gözaltına alındı.

POLİS BARİKATLARINI YUMRUKLADILAR

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belirtilen yerlerde yürüyüş yapılamayacağını, yolların kapalı olacağını açıklamıştı. Ancak toplanan bazı kadınlar polis barikatlarını yumruklayarak, yürüyüş yapmak istedi. Bunun üzerine polis ekipleri gaz sıkarak müdahale etti. Müdahalenin ardından 34 kişi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA